تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 00:58

تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة نابلس

منذ 21 mins 5 December، 2023
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