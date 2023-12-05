قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت لقيا غرب رام الله واندلاع مواجهات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 00:38

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت لقيا غرب رام الله واندلاع مواجهات

منذ 13 mins 5 December، 2023
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