مراسل المنار: العدو يستهدف أطراف بلدة بليدا لقصف فوسفوري ومدفعي وسقوط عدد من القذائف في أطراف عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 00:34

مراسل المنار: العدو يستهدف أطراف بلدة بليدا لقصف فوسفوري ومدفعي وسقوط عدد من القذائف في أطراف عيتا الشعب

منذ 16 mins 5 December، 2023
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