انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدّة في مخيم جنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمحيط المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 00:08

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدّة في مخيم جنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمحيط المخيم

منذ 3 mins 5 December، 2023
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