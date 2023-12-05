قوات الاحتلال تنشر قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام واسع لمدينة ومحيط مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 5 2023 - 00:36

قوات الاحتلال تنشر قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام واسع لمدينة ومحيط مخيم جنين

منذ 40 mins 4 December، 2023
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