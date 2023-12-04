الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن طواقمنا العاملة هناك بظل قطع العدو الاسرائيلي لكل شبكات الاتصالات بشكل كامل للمرة الرابعة منذ بداية العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 4 2023 - 21:34

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن طواقمنا العاملة هناك بظل قطع العدو الاسرائيلي لكل شبكات الاتصالات بشكل كامل للمرة الرابعة منذ بداية العدوان

منذ 13 mins 4 December، 2023
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