الاحتلال يطلق قنابل إضاءة في أجواء خانيونس، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة في عدة محاور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 21:30

الاحتلال يطلق قنابل إضاءة في أجواء خانيونس، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة في عدة محاور

منذ 13 mins 4 December، 2023
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