مصادر فلسطينية: مقاومون يفجرون عبوة ناسفة كبيرة عند الحاجز الشمالي لمدينه قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 21:32

مصادر فلسطينية: مقاومون يفجرون عبوة ناسفة كبيرة عند الحاجز الشمالي لمدينه قلقيلية

منذ 17 mins 4 December، 2023
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