طائرات العدو الاسرائيلي تنفذ أحزمة نارية وغارات متتالية على جنوب دير البلح في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 18:22

طائرات العدو الاسرائيلي تنفذ أحزمة نارية وغارات متتالية على جنوب دير البلح في غزة

منذ 20 mins 4 December، 2023
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