الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف منزل لعائلة الداعور في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 23:48

الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف منزل لعائلة الداعور في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة

منذ 21 mins 3 December، 2023
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