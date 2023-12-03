المقاومة الإسلامية في العراق تزف كوكبةً من خمسة شهداء وتتوعد القوات المحتلة بالمزيد من الضربات الموجعة حتى إخراجها مذلولة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 23:48

المقاومة الإسلامية في العراق تزف كوكبةً من خمسة شهداء وتتوعد القوات المحتلة بالمزيد من الضربات الموجعة حتى إخراجها مذلولة

منذ 52 mins 3 December، 2023
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