محمد الهندي: افشال مشروع التهجير في غزة يفتح الأفق أمام الدولة الفلسطينية الحقيقية المستقلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 23:48

محمد الهندي: افشال مشروع التهجير في غزة يفتح الأفق أمام الدولة الفلسطينية الحقيقية المستقلة

منذ 1 ساعة 3 December، 2023
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