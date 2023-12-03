محمد الهندي للمنار: نتيجة هذه المعركة لا تقرر فقط مستقبل فلسطين بل أيضاً مستقبل الأنظمة العربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 23:44

محمد الهندي للمنار: نتيجة هذه المعركة لا تقرر فقط مستقبل فلسطين بل أيضاً مستقبل الأنظمة العربية

منذ 2 ساعة 3 December، 2023
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