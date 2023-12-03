سرايا القدس: قصفنا جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في مفترق المطاحن بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 17:54

سرايا القدس: قصفنا جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في مفترق المطاحن بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 15 mins 3 December، 2023
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