كتائب القسام تقصف مستوطنة “أميتاي” الصهيونية بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 13:34

كتائب القسام تقصف مستوطنة “أميتاي” الصهيونية بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم

منذ 2 mins 3 December، 2023
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