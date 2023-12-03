رويترز نقلا عن الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب في البحر الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 3 2023 - 12:16

رويترز نقلا عن الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب في البحر الأحمر

منذ 24 mins 3 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة