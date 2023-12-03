تقرير مصور | الشيخ قاسم نعيم: المقاومة الفلسطينية ستصمد وتستمر وقد أعدت العدة لذلك

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال في الذكرى الـ 26 ‏لتأسيس السرايا اللبنانية في بيروت، أن المقاومة ستصمد وتستمر وقد أعدت العدة لذلك، وعامل القوة لديها هو حق الشعب الفلسطيني بأرضه ‏والتفاف الشعب حول المقاومة وإرادة القتال حتى آخر نفس.

وأضاف الشيخ قاسم أنه “الآن يوجد سباق مع الزمن: من الذي يصل إلى هدفه؟ إسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية أم المقاومة ‏بالصمود وتيئيس العدو من قدرته على ذلك؟”.

ولفت الشيخ قاسم إلى أنه “50 يوماً لم يحقق الإسرائيلي أي هدف، حتى الأسرى أفرج عنهم بالتبادل وليس في المعركة. الجهوزية ‏كاملة وسيكتشف الإسرائيلي أنَّه يدور حول النقطة نفسها وأنَّ هذه الحرب عبثية وستنقلب نتائجها عليه، كما ‏سيخرج الشعب الفلسطيني من هذه الحرب أشد تمسكاً بأرضه ومقاومته، والإسرائيلي أشد ضعفاً وقلقاً على ‏المستقبل”.

وأضاف “نحن مقتنعون أننا سنهزم إسرائيل لكن بالنقاط، ولا تعتقدوا أننا مستعجلون في ذلك. يقول البعض لماذا لا ‏تبدأون الآن حربكم ضد إسرائيل على قاعدة (عليهم يا عرب)، نسألهم ماذا تعملون أنتم؟ أم تكتفون بالتنظير ‏فقط؟ نحن معكم فكونوا أمامنا ونحن وراءكم (وراءهم حتى ندفنهم)”.

وأكد “نحن في الخندق الواحد المقاوم مع غزة، ‏سنقدم ما يلزم لنساعد على الانتصار، ولن تخيفنا تهديدات أميركا وأسرائيل، ولن ندير آذاننا للمثبِّطين ‏والمشوشين على مشروع المقاومة، فتاريخنا مليء بالتحديات والصعوبات ، لكنه مليء أيضاً بالإنجازات ‏والنصر للمقاومة والله وعدنا بذلك “إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ””.

المصدر: المنار + العلاقات الإعلامية