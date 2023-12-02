كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين  ‫105” في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 19:50

كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين  ‫105” في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى

منذ 1 ساعة 2 December، 2023
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