الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تعمل على انتشال أكثر من 300 بين شهيد وجريح بعد استهداف الاحتلال مربعاً سكنياً في حي الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 16:16

الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تعمل على انتشال أكثر من 300 بين شهيد وجريح بعد استهداف الاحتلال مربعاً سكنياً في حي الشجاعية

منذ 1 ساعة 2 December، 2023
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