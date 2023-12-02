مراسل المنار: قصف مدفعي يستهدف أحراج بلدة علما الشعب في القطاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 14:24

مراسل المنار: قصف مدفعي يستهدف أحراج بلدة علما الشعب في القطاع الغربي

منذ 2 ساعة 2 December، 2023
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