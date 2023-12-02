طوفان الاقصى| كيف ينظر الاعلام الغربي الى معاناة الشعب الفلسطيني؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 10:14

طوفان الاقصى| كيف ينظر الاعلام الغربي الى معاناة الشعب الفلسطيني؟

منذ 50 mins 2 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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