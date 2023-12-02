قوات الاحتلال تغلق منزل الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة تمهيداً لهدمه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 2 2023 - 04:54

قوات الاحتلال تغلق منزل الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة تمهيداً لهدمه

منذ 3 ساعة 2 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة