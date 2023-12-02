لجنة حماية الصحفيين الدولية: وثقنا مقتل 61 صحفيا بينهم 54 فلسطينيا خلال الحرب على غزة حتى الأول من ديسمبر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 04:54

لجنة حماية الصحفيين الدولية: وثقنا مقتل 61 صحفيا بينهم 54 فلسطينيا خلال الحرب على غزة حتى الأول من ديسمبر الجاري

منذ 3 ساعة 2 December، 2023
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