مراسل المنار: العدو يلقي قذائف ضوئية في أجواء خراج بلدتي كونين وعيترون بعد استهداف المنطقة بأكثر من 50 قذيفة مدفعية ثقيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 00:18

مراسل المنار: العدو يلقي قذائف ضوئية في أجواء خراج بلدتي كونين وعيترون بعد استهداف المنطقة بأكثر من 50 قذيفة مدفعية ثقيلة

منذ 16 mins 2 December، 2023
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