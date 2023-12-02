‫مراسل المنار: قصف صهيوني عنيف يتعرض له وادي بلدة كونين في  ‫جنوب لبنان  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 00:18

‫مراسل المنار: قصف صهيوني عنيف يتعرض له وادي بلدة كونين في  ‫جنوب لبنان 

منذ 24 mins 1 December، 2023
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