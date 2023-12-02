مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان يستهدفون بصواريخ الكاتيوشا “الغراد” مرابض مدفعية “ديشون” ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا الجنوبية وحققوا فيها إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 00:18

مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان يستهدفون بصواريخ الكاتيوشا “الغراد” مرابض مدفعية “ديشون” ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا الجنوبية وحققوا فيها إصابات مباشرة

منذ 36 mins 1 December، 2023
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