استهداف مربع كامل محيط دوار أبو شرخ شمال القطاع وأنباء أولية بأن المنازل تعود لعائلة أبو وردة وأبو نصر وأبو مطوق والعطار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 00:18

استهداف مربع كامل محيط دوار أبو شرخ شمال القطاع وأنباء أولية بأن المنازل تعود لعائلة أبو وردة وأبو نصر وأبو مطوق والعطار

منذ 2 ساعة 1 December، 2023
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