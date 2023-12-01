مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية نحو الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 1 2023 - 21:16

مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية نحو الأراضي المحتلة

منذ 44 mins 1 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة