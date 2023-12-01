تجدد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 19:46

تجدد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة

منذ 8 mins 1 December، 2023
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