فنيش: لا احد يستطيع ان يتحدث عن الخشية من التصعيد وهو لا يقوم بأي جهد لايقاف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 1 2023 - 19:46

فنيش: لا احد يستطيع ان يتحدث عن الخشية من التصعيد وهو لا يقوم بأي جهد لايقاف العدوان

منذ 23 mins 1 December، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة