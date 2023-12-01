الوزير السابق محمد فنيش: يتم التعامل بحسب ما يحصل في الميدان، والوضع الميداني هو من يحكم افق ووسائل المواجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 19:46

الوزير السابق محمد فنيش: يتم التعامل بحسب ما يحصل في الميدان، والوضع الميداني هو من يحكم افق ووسائل المواجهة

منذ 24 mins 1 December، 2023
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