فنيش: الاحتمالات مفتوحة ونتعامل مع هذا الصراع بحسب تطوراته ونختار وسيلة الدعم الميداني بما يتلاءم مع الاهداف المرسومة في محور المقاومة بمواجهة العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 19:46

فنيش: الاحتمالات مفتوحة ونتعامل مع هذا الصراع بحسب تطوراته ونختار وسيلة الدعم الميداني بما يتلاءم مع الاهداف المرسومة في محور المقاومة بمواجهة العدوان

منذ 23 mins 1 December، 2023
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