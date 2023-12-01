‫نقابة الصحفيين تنعي الزملاء أدهم حسونة وعبد الله درويش  ‫ومنتصر الصواف وتدين استمرار العدو في جرائم استهداف الصحفيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 1 2023 - 19:46

‫نقابة الصحفيين تنعي الزملاء أدهم حسونة وعبد الله درويش  ‫ومنتصر الصواف وتدين استمرار العدو في جرائم استهداف الصحفيين

منذ 34 mins 1 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة