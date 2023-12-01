فنيش: موقف المقاومة ياتي انطلاقا من شعورها بوجوب نصرة شعب غزة ومقاومتها ووحدة الانتماء والقضية والشعور بالخطر المصيري نتيجة ما يقوم به العدو وانطلاقا من حساباتها الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 19:46

فنيش: موقف المقاومة ياتي انطلاقا من شعورها بوجوب نصرة شعب غزة ومقاومتها ووحدة الانتماء والقضية والشعور بالخطر المصيري نتيجة ما يقوم به العدو وانطلاقا من حساباتها الوطنية

منذ 37 mins 1 December، 2023
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