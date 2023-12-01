‫الناطق باسم انصار الله: المناخ الانساني ملوث بجرائم ‫”اسرائيل” ومن يدعمها ويجب التصدي لها بكل الوسائل الممكنة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 18:14

‫الناطق باسم انصار الله: المناخ الانساني ملوث بجرائم ‫”اسرائيل” ومن يدعمها ويجب التصدي لها بكل الوسائل الممكنة

منذ 16 mins 1 December، 2023
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