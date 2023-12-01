إعلام العدو: إصابة 5 جنود بينهم 3 بحالة متوسطة جراء سقوط قذيفة هاون أطلقت من غزة على مستوطنة “نيريم” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 1 2023 - 15:10

إعلام العدو: إصابة 5 جنود بينهم 3 بحالة متوسطة جراء سقوط قذيفة هاون أطلقت من غزة على مستوطنة “نيريم”

منذ 52 mins 1 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة