وزارة الصحة في غزة: الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى وهم يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 13:38

وزارة الصحة في غزة: الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى وهم يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات

منذ 14 mins 1 December، 2023
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