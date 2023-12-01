مراسل المنار: شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منزلًا قرب ‫سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 12:58

مراسل المنار: شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منزلًا قرب ‫سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 5 mins 1 December، 2023
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