إعلام العدو: أضرار كبيرة في 5 مبان في غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ من القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 12:10

إعلام العدو: أضرار كبيرة في 5 مبان في غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ من القطاع

منذ 11 mins 1 December، 2023
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