كتائب القسام تقصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 12:10

كتائب القسام تقصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين في غزة

منذ 45 mins 1 December، 2023
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