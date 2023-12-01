حركة حماس: الاحتلال الاسرائيلي رفض التعامل مع كل عروضنا لتبادل الأسرى لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 10:46

حركة حماس: الاحتلال الاسرائيلي رفض التعامل مع كل عروضنا لتبادل الأسرى لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة

منذ 19 mins 1 December، 2023
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