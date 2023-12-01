وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 10:34

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى

منذ 36 mins 1 December، 2023
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