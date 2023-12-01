مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 09:20

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان في غزة

منذ 1 ساعة 1 December، 2023
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