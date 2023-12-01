صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مصريين: حماس و”إسرائيل” وافقتا على تمديد الهدنة ليوم ثامن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 06:00

صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مصريين: حماس و”إسرائيل” وافقتا على تمديد الهدنة ليوم ثامن

منذ 1 ساعة 1 December، 2023
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