منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين : الولايات المتحدة ستواصل دعم “إسرائيل” بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 1 2023 - 04:30

منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين : الولايات المتحدة ستواصل دعم “إسرائيل” بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

منذ 2 ساعة 1 December، 2023
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