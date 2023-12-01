بعض الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في بيتونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 1 2023 - 04:30

بعض الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في بيتونا

منذ 2 ساعة 1 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة