“جبهة العمل” باركت عملية القدس البطولية: تأتي بسياق الرد الطبيعي على المجازر الصهيونية

باركت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الخميس العملية البطولية التي نفذها المجاهدون الأبطال عند المدخل الشمالي الغربي للقدس المحتلة وأدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح آخرين، من بينهم عميد المحكمة الحاخامية في دولة الكيان الغاصب الحاخام اليمالك واسرمان.

واعتبرت الجبهة أن “هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي المشروع على المجازر الوحشية والمذابح الدموية الرهيبة والمحارق البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني الغاشم في قطاع غزة، والضفة الغربية ولا يزال”.

وأكدت الجبهة أن “الشعب الفلسطيني المارد الجبار انتفض من جديد في معركة طوفان الأقصى المباركة وحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، رغم البطش والجبروت والمنهجية وآلة الحرب الصهيونية المدمرة، وهو اليوم اتخذ قراره الحتمي بالمواجهة حتى تحرير الأرض والمقدسات من براثن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الصهاينة المجرمين والمفسدين في الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام