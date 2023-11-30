حركة الجهاد الاسلامي: عملية القدس تؤكد ان خيارات المقاومة مفتوحة ومتعددة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 30 2023 - 16:16

حركة الجهاد الاسلامي: عملية القدس تؤكد ان خيارات المقاومة مفتوحة ومتعددة

منذ 39 mins 30 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة