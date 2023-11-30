كتائب القسام تتبنى عملية القدس البطولية التي أسفرت عن مقتل 3 صهاينة وإصابة 12 آخرين وتزف منفذيْها القساميّين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 16:28

كتائب القسام تتبنى عملية القدس البطولية التي أسفرت عن مقتل 3 صهاينة وإصابة 12 آخرين وتزف منفذيْها القساميّين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر

منذ 1 ساعة 30 November، 2023
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