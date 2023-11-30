طوفان الأقصى | العدوان على غزة في يومه الـ55… تمديد الهدنة ليوم واحد

في اليوم الـ55 من العدوان الصهيوني على غزة، وفي اللحظة الأخيرة قبل انتهاء الهدنة، أعلنت قطر تمديد الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والكيان الإسرائيلي ليوم سابع، وسط مساع لتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم.

وفي السياق، أكدت الخارجية القطرية تمديد الهدنة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي حتى صباح غد الجمعة. وقالت الخارجية في بيان، إن الجانبين توصلا لتمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم إضافي. وأشارت الخارجية لاستمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

بدورها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، أنها وافقت على تمديد الهدنة ليوم سابع. كما أعلن جيش العدو صباح اليوم الخميس استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة بعد أن دخلت يومها السابع.

وقال الناطق العسكري الصهيوني، إنه نظرا لما وصفها بجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المحتجزين، فإن الهدنة الإنسانية المؤقتة ستتواصل وفقا للشروط المتفق عليها مسبقا بين الطرفين.

من جانبها، قالت رئاسة وزراء كيان الاحتلال إن “تل أبيب تسلمت قائمة بأسماء نساء وأطفال إسرائيليين سيتم إطلاق سراحهم وفق شروط الاتفاق ولذلك فإن الهدنة ستستمر”.

هذا وكات الاحتلال أفرج فجر الخميس عن دفعة جديدة من 30 أسيرا فلسطينيا من الأطفال، والنساء بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة.

وأتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة من الأسرى في قطاع غزة.

بالفيديو | رغم تعمد الاحتلال تأخيرهم حتى وقت الفجر..

حشود كبيرة في استقبال الأسيرات والأسرى الفتية برام الله، بعد تحررهم بصفقة المقاومة pic.twitter.com/279vEJdhHc — قناة المنار (@TVManar1) November 30, 2023

وكانت قطر أعلنت أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم ليل الأربعاء هم 16 قاصرا و14 امرأة.

وكان في استقبال الأسرى المفرج عنهم حشد من أقاربهم، لكن على غرار ما يحصل منذ ليال عدة، اندلعت صدامات بين المحتفلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خارج سجن عوفر الذي أطلق منه الأسرى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص، أحدهم حالته خطرة، خلال الصدامات التي دارت خارج السجن.

ومنذ صباح الجمعة الماضي، بدأت هدنة إنسانية مؤقتة في غزة بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي، يشمل تبادل أسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية بأسرى صهاينة وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وشهد القطاع اليوم الخميس خرقاً للهدنة من قبل جيش الاحتلال، إذ قام الأخير بإطلاق النار في شارع النصر بمدينة غزة، ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار أسفر عن إصابات أو خسائر. وكان مواطنون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حركة الدبابات الإسرائيلية ووجودها في مواقع شمال غرب غزة، وذلك بالرغم من سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.

ووسط الحديث عن إمكانية تحويل الهدنة إلى وقف دائم لاطلاق النار، التقى رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك بعد لقاء بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

بينما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه أبلغ بلينكن “استعداد السلطات الإسرائيلية مواصلة القتال في غزة حتى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعودة كل المحتجزين”، حسب زعمه.

وتعدّ زيارة بلينكن للأراضي الفلسطينية المحتلة السادسة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

على المستوى الإنساني، حيث يعاني القطاع من أزمة كبرى على كافة المستويات نتيجة العدوان والحصار الوحشي، فقد قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر إنه “يجب مضاعفة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، مؤكداً أنه “في الوقت الحالي كل رعاية في غزة تعدّ طارئة وسط احتياجات القطاع الكبيرة”. وكان إلدر وصف الوضع الذي يعيشه أطفال القطاع بالمرعب، أثناء إيصال اليونيسيف لمساعدات ضرورية لسكان القطاع.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه “رويترز” عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله إن “ما تفعله “إسرائيل” في غزة غير مقبول”. وقال سانشيز، الذي كانت له مواقف معارضة للعدوان على قطاع غزة، “أشك في احترام “إسرائيل” للقانون الإنساني الدولي بسبب أعداد القتلى المدنيين بالقطاع”.

المصدر: موقع المنار